ترامب يلمح لاحتمال فرض عقوبات على روسيا خلال أسبوعين

منذ 52 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيعرف في غضون أسبوعين ما إذا كان من الممكن إحراز تقدم في مساعيه لإنهاء غزو روسيا لأوكرانيا، وأثار مجددا احتمال فرض عقوبات على موسكو.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه “غير راض” عن أي من جوانب جهود إحلال السلام. وقبل أسبوع أجرى ترامب محادثات في ألاسكا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ولم يتمكن بعد من إقناعه باللقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف “يوجد قدر هائل من الكراهية هناك… سننتظر ما سيحدث. أعتقد أنه في غضون أسبوعين، سنعرف أي طريق سأسلك”.

وأوضح أنه سيقرر بعد ذلك ما إذا كان سيفرض “عقوبات هائلة” أو لا يفعل شيئا ويقول “إنها معركتكم”.

    المصدر :
  • رويترز

