الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يلوح باستدعاء الحرس الوطني لتعزيز الأمن في واشنطن العاصمة

منذ ساعتين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إنه قد يستعين بالحرس الوطني لحفظ الأمن في شوارع العاصمة واشنطن، وقال مسؤول في البيت الأبيض إن قوات إنفاذ القانون الاتحادية ستعزز وجودها في المدينة هذا الأسبوع.

وهذا التهديد وما سيليه من تداعيات هو أحدث خطوة من جانب ترامب وإدارته نحو تولي إدارة المدينة التي تمثل مقر الحكومة الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “العاصمة غير آمنة تماما. علينا أن ندير العاصمة التي يجب أن تكون أفضل مكان يُدار في البلاد”.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لرويترز إن التفاصيل العملية حول تعزيز الوجود الاتحادي لم تنته بعد.

وذكرت شبكة سي.إن.إن أن مسؤولين من مكتب التحقيقات الاتحادي والحرس الوطني وإدارة الهجرة والجمارك بالإضافة إلى عملاء من وزارة الأمن الداخلي سيشاركون في الأمر بدءا من اليوم الخميس.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن المدينة “ابتُليت بالجرائم الصغيرة والعنيفة لفترة طويلة جدا” وإن ترامب ملتزم بجعلها آمنة.

وهدد ترامب بتولي جهات اتحادية السيطرة على المدينة عدة مرات، وصعد تلك التهديدات بعد الاعتداء على موظف شاب كان يعمل في إدارة الكفاءة الحكومية خلال مطلع الأسبوع.

وقال إيلون ماسك، الملياردير والمستشار السابق لترامب الذي أشرف على إدارة الكفاءة الحكومية، إن الرجل تعرض للضرب وأصيب بارتجاج في المخ.

وكتب ماسك “حان الوقت لجعل العاصمة اتحادية”.

وردا على سؤال عما إذا كان يفكر في تولي الأمور من شرطة العاصمة، أجاب ترامب بالإيجاب.

وقال ترامب “سنقوم بتجميل المدينة. سنجعلها جميلة. إنه أمر مؤسف، معدل الجريمة والسرقات والقتل والجرائم الأخرى. لن نسمح بذلك. ويشمل ذلك استدعاء الحرس الوطني، وربما بسرعة كبيرة أيضا”.

ورفض متحدث باسم رئيس بلدية العاصمة موريل باوزر التعليق.

ووفقا للسجلات على موقع إدارة الشرطة، انخفضت الجرائم العنيفة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 بنسبة 26 بالمئة في واشنطن مقارنة بالعام الماضي بينما انخفضت معدلات الجرائم بشكل عام بنحو سبعة بالمئة.

وأظهر الموقع الإلكتروني أن معدل الجريمة عموما انخفض 15 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 4 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
الاتحاد الأوروبي: غزة بلا بيئة آمنة للمساعدات رغم فتح المعابر
وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
غزة تحت القصف
وسط معارضة الجيش للخطة.. سموتريتش يطالب بهجوم شامل على غزة وخنقها مالياً
إسرائيل تواصل تدمير البنية التحتية بالضفة
غزة تحت القصف
خطة هدم وهجمات منسقة.. الاحتلال يصعّد بالضفة بالتوازي مع إبادة غزة

الأكثر قراءة

قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟
الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
أمين عام حزب الله نعيم قاسم
تصريحات قاسم لم تشفع له.. الحكومة وضعت حداً لسلاح "الحزب"