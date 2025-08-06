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ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين بسبب النفط الروسي

منذ 46 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه قد يفرض مزيدا من الرسوم الجمركية على الصين على غرار الرسوم التي أعلن عنها في وقت سابق على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، وذلك اعتمادا على ما سيحدث.

وصرح ترامب للصحفيين قائلا “يمكن أن يحدث”، وذلك بعد أن قال إنه يتوقع فرض المزيد من العقوبات الثانوية التي تهدف إلى الضغط على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا.

ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال “قد يحدث هذا… لا أستطيع أن أخبركم الآن… فعلنا ذلك مع الهند. وربما نفعل ذلك مع دولتين أخريين. قد تكون الصين إحداهما”.

وفرض ترامب اليوم الأربعاء رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على البضائع الهندية، بالإضافة إلى تعريفات جمركية بالنسبة نفسها أعلن عنها سابقا، وعزا القرار إلى مشتريات الهند المتواصلة من النفط الروسي.

ولم يذكر قرار البيت الأبيض الصين، وهي مشتر كبير آخر للنفط الروسي.

وفي الأسبوع الماضي، هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الصين بمواجهة رسوم جمركية جديدة إذا استمرت في شراء النفط الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

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