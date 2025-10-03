ترامب يمهل حماس حتى مساء الأحد.. ونقاشات مكثفة جارية بين قادة الحركة

أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حتى مساء يوم الأحد للتوصل إلى اتفاق “الفرصة الأخيرة” المتمثلة في خطته لمستقبل قطاع غزة، وإلا فسوف “يندلع الجحيم” ضد مقاتلي الحركة الفلسطينية.

وكتب ترامب اليوم الجمعة على منصة (تروث سوشيال) “يتعين التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن (22:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد… لقد وافقت جميع الدول! إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، فسيندلع جحيم على حماس لم يشهده أحد من قبل”.

وتحدد الخطة وقفا فوريا لإطلاق النار وتبادلا لكل الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينين لدى إسرائيل وانسحابا إسرائيليا مرحليا من قطاع غزة ونزع سلاح حماس وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.

وقدم ترامب خطته لأول مرة لقادة ومسؤولين من مصر وإندونيسيا والأردن والسعودية وتركيا وباكستان وقطر والإمارات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

ثم قدم البلدان الوسيطان، قطر ومصر، الخطة المكونة من 20 نقطة إلى حماس في وقت متأخر من يوم الاثنين بعد أن أيدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو إلى جانب ترامب في البيت الأبيض ووصفها بأنها تحقق أهداف الحرب الإسرائيلية.

“نقاشات مكثفة جارية”

لم تشارك حماس في المفاوضات التي أدت إلى مقترح ترامب الذي يدعوها إلى التخلي عن سلاحها، وهو مطلب سبق أن رفضته الحركة الفلسطينية.

وقال مسؤول في حماس لرويترز في ساعة متأخرة من مساء الخميس إن هناك نقاشات مكثفة جارية، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحركة قد أعدت ردها على خطة ترامب.

وأضاف المسؤول أن حماس أجرت محادثات مع وسطاء عرب وتركيا وفصائل فلسطينية لصياغة “رد فلسطيني”.

وذكر ترامب يوم الثلاثاء أنه سيمهل حماس ثلاثة أو أربعة أيام لقبول الخطة. ووصف الحركة الفلسطينية اليوم الجمعة بأنها “تهديد عنيف لا يرحم في الشرق الأوسط”.

وأشار ترامب بوضوح، في منشور على منصته “تروث سوشيال” اليوم الجمعة، إلى الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة. وقال إن مقاتلي حماس المتبقين في غزة محاصرون و”سيتم مطاردتهم وقتلهم” في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وحذر “الفلسطينيين الأبرياء” طالبا منهم المغادرة إلى مناطق آمنة في غزة دون تحديد هذه الأماكن.

وقالت الأمم المتحدة مرارا إنه لا يوجد مكان آمن في غزة. وأغلقت إسرائيل الطريق الرئيسي المؤدي لمدينة غزة أمس الخميس وطلبت من سكانها، البالغ عددهم مليون نسمة، التوجه جنوبا، وقالت إنها فرصتهم الأخيرة للنجاة من هجوم كبير.

مسؤول بالأمم المتحدة: خطة ترامب “تتيح فرصة”

قال مرصد عالمي للجوع في أواخر أغسطس آب إن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني من مجاعة من المرجح أن تنتشر. وأوقفت إسرائيل إدخال كل المساعدات لمدة 11 أسبوعا من مارس آذار حتى منتصف مايو أيار، وتقول إنها تحسن عملية توصيلها، لكن الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة تؤكد أن هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات.

وقال توم فليتشر منسق الإغاثة في الأمم المتحدة في بيان اليوم الجمعة “مبادرة الرئيس ترامب بشأن غزة تتيح فرصة. فهي تمنح الفلسطينيين فرصة الحصول على مساعدات منقذة للحياة بالقدر المطلوب، وتعيد الرهائن إلى ديارهم”.

وأضاف “نحن مستعدون وراغبون في العمل”.

وتدعو خطة ترامب إلى أن توزع منظمات دولية محايدة المساعدات في غزة بدون تدخل. وقالت الأمم المتحدة إن هناك 170 ألف طن جاهزة للدخول.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على غزة ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد أكثر من 66 ألف فلسطيني.