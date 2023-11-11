ترامب ينتقد إسرائيل ويصف ما يحدث بـ"الفظيع والرهيب"

انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إسرائيل حيال الحرب التي تشنها على قطاع غزة، إذ وصف ما يحدث بـ”الفظيع والرهيب” وأعرب عن تضامنه مع الفلسطينيين في القطاع.

وتطرق ترامب في مقابلة مع شبكة تلفزيون “يونيفيجن” أمس الجمعة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، واعتبرها أمرا لا يصدق.

وشدد على أن الكثير من الناس يموتون، موجها انتقادات إلى الدعاية الإسرائيلية حيال الحرب، قائلا “إسرائيل بحاجة إلى القيام بعمل أفضل في العلاقات العامة، لأن الطرف الآخر يوجه لهم ضربة على هذه الجبهة”.

من جهة أخرى، وصفت القناة 12 الإسرائيلية أقوال ترامب بأنها “مفاجئة”.

وفي السياق، جاءت أيضا تصريحات ضد إسرائيل وحربها على غزة من أوروبا، لا سيما أولئك الذين جاؤوا في زيارة تضامنية لإسرائيل قبل نحو أسبوعين فقط.

إذ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة الليلة الماضية مع شبكة “بي بي سي” البريطانية إن على إسرائيل أن تتوقف عن قتل المدنيين في غزة.

وأكد ماكرون أن حرب إسرائيل على غزة تقتل الأطفال والنساء والكبار في السن، دون أن يكون هناك سبب أو شرعية لذلك.

وعقب تصريحات ماكرون، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرد عليه، قائلا إن مسؤولية المساس بالمدنيين تقع على عاتق حركة حماس، وليس على عاتق إسرائيل، لأن حماس تحتجز “رهائننا”.

وزعم نتنياهو في رده على تصريحات ماكرون أن حركة حماس تستخدم المدارس والمساجد والمستشفيات مقرات، على حد تعبيره.

وأضاف “يجب على زعماء العالم أن يدينوا حماس وليس إسرائيل”.

كما انتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن العمليات العسكرية الإسرائيلية بالقطاع، قائلا “يجب القيام بالكثير من الأمور من أجل حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم، لقد قتل عدد كبير جدا من الفلسطينيين، وعانى الكثير منهم خلال الحرب الأسابيع الأخيرة”.