ترامب ينتقد بوتين.. ويلوح بفرض عقوبات "مصرفية أو ثانوية"

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين إثر ضربات تعرض لها مدنيون في أوكرانيا في الأيام الأخيرة، قائلا “ربما هو لا يريد أن يوقف الحرب”، ملوحاً “بالعقوبات”.

أتى ذلك بعد لقاء جمعه بنظيره الأوكراني، اليوم السبت، في روما على هامش جنازة البابا فرنسيس.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منصة “تروث سوشيال” أنه لا يوجد مبرر لقيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطلاق صواريخ على المناطق المدنية والمدن والبلدات في أوكرانيا.

كما قال “ربما يتعين التعامل مع بوتين من خلال فرض عقوبات مصرفية أو أخرى ثانوية”، مضيفاً “استمرار بوتين في إطلاق الصواريخ يجعلني أفكر في أنه لا يريد وقف الحرب”.

وتابع “أحاول إصلاح ما أفسده أوباما وبايدن في ملف أوكرانيا وروسيا”، مشيرا إلى أن “حرب أوكرانيا هي حرب بايدن وليست حربي وهي خاسرة منذ البداية”.

وكان البيت الأبيض أكد أن ترامب التقى زيلينسكي، وأجريا نقاشا مثمرا للغاية، حسب وصفه.

أتى ذلك، بعدما كشف ترامب، أمس، أن الجانبين الأوكراني والروسي باتا قريبين من الاتفاق. وشدد في منشور على منصته “تروث سوشيال” على أنه تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية بين الطرفين.

في حين، أعلن الكرملين على لسان متحدثه ديمتري بيسكوف، أن بوتين أكد خلال اجتماعه مع المبعوث الأميركي استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة، وفق وكالة “إنترفاكس”.