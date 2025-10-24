ترامب ينتقد كندا بشأن التجارة وإعلان يظهر فيه ريغان

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لكندا، اليوم الجمعة، بسبب إعلان ظهر فيه الرئيس الأسبق رونالد ريغان، وهو أيقونة للجمهوريين، وهو يشيد بالتجارة الحرة.

فقد اتهم ترامب أوتاوا بمحاولة التأثير على المحكمة العليا، وكتب في منشور على موقع (تروث سوشيال) “كندا تحاول التأثير بشكل غير قانوني على المحكمة العليا بالولايات المتحدة في أحد أهم الأحكام في تاريخ بلادنا”.

وحددت المحكمة العليا الأمريكية الخامس من نوفمبر تشرين الثاني المقبل موعدا للاستماع إلى الحجج والبراهين فيما يتعلق بشرعية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على السلع العالمية.