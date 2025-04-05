ترامب ينشر فيديو لضربة جوية أمريكية ويحذر الحوثيين: "لن تغرقوا سفننا"

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن أنها هاجمت هدفا عسكريا في منطقة يافا وسط إسرائيل، وأسقطت “طائرة استطلاع أميركية”، في حين نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة مقطع فيديو يظهر قصفا أميركيا استهدف عشرات المقاتلين الحوثيين.

وبدورها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن “الدفاعات الإسرائيلية اعترضت مسيّرة معادية في منطقة العرابا شمال إيلات”، وقالت إن الجيش يفحص إن كانت قد أطلقت من اليمن.

وفي آخر التطورات، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تمّ رصد إطلاق صاروخين باليستيين من اليمن باتجاه إسرائيل الليلة الماضية.

وأشارت إلى أن الصاروخين اللذين أطلقا من اليمن سقطا قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية.

وأعلن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع استهداف حاملة الطائرات الأميركية “ترومان” بالبحر الأحمر في اشتباك هو الثاني خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال إن جماعة أنصار الله تمكنت من إفشال هجومين جويين ضد اليمن.

أما المقطع الذي نشره ترامب على منصته “تروث سوشيال” فيظهر فيه قصف استهدف عشرات الأشخاص قال ترامب إنهم من المقاتلين الحوثيين.

وتُظهر صور باللونين الأبيض والأسود، التقِطت من الجو، عشرات الأشخاص متجمعين في شكل شبه دائري قبل أن يتم قصفهم. ويلي ذلك تصاعد دخان كثيف، ثم لقطات للموقع الذي تعرض للقصف حيث لم يتبق شيء سوى بضع سيارات.

وكتب ترامب في أسفل مقطع الفيديو “هؤلاء الحوثيون تجمعوا للحصول على تعليمات بشأن هجوم”. وأضاف “عفوا، لن تكون هناك هجمات من جانب هؤلاء الحوثيين. لن يُغرِقوا سفننا مرة أخرى”.

والثلاثاء الماضي، أشادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بتنفيذ أكثر من “200 ضربة ناجحة” ضد الحوثيين، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة والجماعة اليمنية.

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الصاروخان اللذان أطلقا من اليمن سقطا قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية

وفي وقت سابق أمس، أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي أن عمليات استهداف القطع البحرية الأميركية مستمرة بفعالية عالية، وفق تعبيره.

وقال الحوثي، في كلمة مصورة، إن حاملة الطائرات الأميركية ترومان “في حالة مطاردة باستمرار، وهي تهرب في أقصى شمال البحر الأحمر”، مشيرا إلى أن جماعته في موقف وصفه بالمتقدم على المستوى البحري.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي وحتى مساء الأربعاء، تم رصد مئات الغارات الأميركية على اليمن، مما أدى إلى مقتل 66 مدنيا وإصابة 142 آخرين على الأقل، بينهم أطفال ونساء، حسب بيانات لجماعة الحوثي ولا تشمل البيانات القتلى العسكريين.

هجوم ورد

وكان الرئيس ترامب أعلن منتصف مارس/آذار الماضي أنه أمر قواته بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ”القضاء على الحوثيين تماما”.

ورد الحوثيون بأن تهديد ترامب لن يثنيهم عن “مواصلة مناصرة غزة” حيث استأنفوا منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن بالبحر الأحمر متوجهة إليها، بالتزامن مع استئناف الجيش الإسرائيلي منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة على غزة.

وفي السياق، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية -أمس الجمعة- نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” إن النجاح في تدمير ترسانة أنصار الله الحوثيين الضخمة من الصواريخ والطائرات دون طيار والقاذفات لم يكن كبيرا.

وحسب 3 مسؤولين في الكونغرس ومن الحلفاء تحدثوا للصحيفة، فإن أنصار الله عززوا العديد من مخابئهم والمواقع المستهدفة الأخرى، مما أحبط قدرة الأميركيين على تعطيل الهجمات الصاروخية.

نفي وتذكيب

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة تسنيم الايرانية أنه لا أساس للتقارير المتداولة بشأن مقتل قوات من الحرس الثوري الإيراني خلال الهجمات الأميركية على اليمن.

وأشارت إلى أنها اطلعت من مصادرها بأن هذه الادعاءات باطلة ولم يقتل أي مواطن إيراني في اليمن.

وأكدت بأنه” يبدو أن هذه الأخبار الكاذبة تأتي في اطار حرب نفسية لدفع المنطقة نحو حرب شاملة بينما المسؤولين الايرانيين والقادة العسكريين أكدوا مرارا أن قوات انصار الله الحوثيين تقاتل الولايات المتحدة واسرائيل بشكل مستقل تماما” حسب الوكالة.

يذكر أن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني كان قد أعلن في وقت سابق، عن مقتل 70 عنصرا من قوات الحوثيين بينهم قادة ميدانيون بارزون وخبراء من الحرس الثوري الإيراني بغارة أميركية على الحديدة.