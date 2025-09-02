الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب ينقل مقر قيادة الفضاء من كولورادو إلى ألاباما

منذ 44 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء نقل مقر قيادة الفضاء من كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو إلى هانتسفيل بولاية ألاباما، في خطوة من شأنها أن تثير انتقادات من الديمقراطيين وربما تكلف مئات الملايين من الدولارات.

وتصب هذه الخطوة في مصلحة ولاية دعمت ترامب بأغلبية ساحقة خلال المرات الثلاث التي ترشح فيها لرئاسة البلاد عن الحزب الجمهوري.

وكانت رويترز أول من أورد نبأ هذه الخطوة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب لصحفيين ومشرعين في المكتب البيضاوي “نحن نحب ألاباما. حققت أغلبية فيها بفارق 47 نقطة فقط. مع ذلك، لا أعتقد أن ذلك أثر على قراري”.

ويمثل هذا القرار تراجعا عن خطوة اتخذت في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن متمثلة في اتخاذ كولورادو سبرينجز مقرا دائما لأحدث قيادة قتالية للجيش.

وقدر مسؤولو الدفاع في وقت سابق تكلفة نقل المقر الرئيسي بمئات الملايين من الدولارات مع استغراق الأمر ثلاث إلى أربع سنوات. وبدأ العمل في المقر بكامل طاقته في ديسمبر كانون الأول.

وتشير سجلات للكونجرس إلى أن نحو 1700 فرد يعملون في قيادة الفضاء.

تأسست قيادة الفضاء عام 2019 في عهد إدارة ترامب الأولى، وهي مسؤولة عن العمليات العسكرية خارج الغلاف الجوي للأرض وحماية الأقمار الصناعية الأمريكية من التهديدات المحتملة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عمال الإنقاذ يزيلون أنقاض منزل متضرر بعد زلزال قوي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب أفغانستان، في مزار دارا، مقاطعة كونار، أفغانستان، 2 سبتمبر 2025. رويترز
ناجون من زلزال أفغانستان يحفرون القبور بالمعاول بعد مقتل أسر بأكملها
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز
روبيو لنظيره الفرنسي: نرفض أي اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ترامب: كل التقارير التي نشرت بشأن صحتي مزيفة

الأكثر قراءة

هواية الـParagliding
صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
ما القراءة الدبلوماسية للقرار 2790 الذي جدد لقوات "اليونيفيل"؟
سفينة شحن تعرضت لهجوم في البحر الأحمر-أرشيفية
منظمتان بريطانيتان: تلقينا بلاغين عن واقعة جنوب غربي ينبع بالسعودية