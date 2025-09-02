ترامب ينقل مقر قيادة الفضاء من كولورادو إلى ألاباما

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء نقل مقر قيادة الفضاء من كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو إلى هانتسفيل بولاية ألاباما، في خطوة من شأنها أن تثير انتقادات من الديمقراطيين وربما تكلف مئات الملايين من الدولارات.

وتصب هذه الخطوة في مصلحة ولاية دعمت ترامب بأغلبية ساحقة خلال المرات الثلاث التي ترشح فيها لرئاسة البلاد عن الحزب الجمهوري.

وكانت رويترز أول من أورد نبأ هذه الخطوة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب لصحفيين ومشرعين في المكتب البيضاوي “نحن نحب ألاباما. حققت أغلبية فيها بفارق 47 نقطة فقط. مع ذلك، لا أعتقد أن ذلك أثر على قراري”.

ويمثل هذا القرار تراجعا عن خطوة اتخذت في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن متمثلة في اتخاذ كولورادو سبرينجز مقرا دائما لأحدث قيادة قتالية للجيش.

وقدر مسؤولو الدفاع في وقت سابق تكلفة نقل المقر الرئيسي بمئات الملايين من الدولارات مع استغراق الأمر ثلاث إلى أربع سنوات. وبدأ العمل في المقر بكامل طاقته في ديسمبر كانون الأول.

وتشير سجلات للكونجرس إلى أن نحو 1700 فرد يعملون في قيادة الفضاء.

تأسست قيادة الفضاء عام 2019 في عهد إدارة ترامب الأولى، وهي مسؤولة عن العمليات العسكرية خارج الغلاف الجوي للأرض وحماية الأقمار الصناعية الأمريكية من التهديدات المحتملة.