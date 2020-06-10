ترامب ينوي فرض عقوبات جديدة على إيران وفنزويلا

وصول شحنة الوقود الإيراني إلى فنزويلا
وصول شحنة الوقود الإيراني إلى فنزويلا

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قالت وكالة “بلومبيرغ Bloomberg عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعتزم فرض عقوبات على ما يصل إلى 50 ناقلة نفط ووقود كجزء من جهودها لوقف حركة التجارة بين إيران وفنزويلا.

وبحسب مصدر “بلومبيرغ” فإنه سيتم تطبيق هذه العقوبات من خلال وزارة الخزانة الأميركية لتجنب حدوث مواجهة عسكرية مع إيران أو فنزويلا.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة تدرس أيضاً فرض عقوبات على شركة تابعة لرجل الأعمال الكولومبي أليكس ساب موران المقرب من الرئيس نيكولاس مادورو.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحاول وقف الدعم الإيراني للرئيس الفنزويلي مادورو.

ويمثل فرض عقوبات على ناقلات النفط تصعيداً لجهود الولايات المتحدة لوقف حركة التجارة والأموال بين طهران وكاراكاس مع تنامي العلاقات بينهما.

يُذكر أن فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم تعاني من نقص شديد في البنزين، بعد سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأميركية على قطاع النفط الفنزويلي.

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