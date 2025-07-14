ترامب يهاجم بوتين: يتحدث بشكل رائع في العلن ويقصف الناس ليلاً

عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خيبة أمله من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: “أنا محبط جداً من الرئيس بوتين”.

وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، اليوم الاثنين، أضاف ترامب متحدثاً عن بوتين: “كنت أظنه رجلاً يفي بوعوده، يتحدث بطريقة رائعة في العلن، ثم يقصف الناس ليلاً. نحن لا نحب ذلك”.

انتقادات علنية

يذكر أن تصريحات الرئيس الأميركي تجاه نظيره الروسي شهدت تغيراً لافتاً خلال الأشهر الأخيرة، حيث انتقل من لهجة الحذر إلى انتقادات علنية وحادة.

ففي أبريل/نيسان الماضي، وجّه ترامب نداءً نادراً لبوتين عبر منصته “تروث سوشيال” عقب الهجمات الروسية العنيفة على كييف، قائلاً: “فلاديمير، توقف! 5000 جندي يموتون أسبوعياً. لنُنجز اتفاق السلام”، في أول إشارة مباشرة لرفضه استمرار الحرب.

ترامب يصعّد لهجته

وفي نهاية مارس/آذار، انتقد ترامب تصريحات بوتين بشأن شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مهدداً بفرض تعريفات جمركية على صادرات النفط الروسية إذا لم يتوقف التصعيد.

أما في مايو/أيار ويونيو/حزيران، فقد صعّد ترامب لهجته بوصفه بوتين بـ”المجنون”، ورفضه أن يكون وسيطاً في الحرب بين إيران وإسرائيل، مطالباً بأن يركز أولاً على حل النزاع في أوكرانيا.

هذا التحول اللافت في موقف ترامب يعكس ضغطاً داخلياً ودولياً متزايداً عليه لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المتوقع أن يعلن ترامب، اليوم الاثنين، عن خطة جديدة لتسليح أوكرانيا، تشمل أسلحة هجومية، وفق ما نقل موقع “أكسيوس” عن مصدرين مطلعين.