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ترامب يهاجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد يزدهر رغم ألاعيب "باول"

منذ 6 دقائق
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول يجب أن “يُحال إلى التقاعد”.

جاء ذلك في منشور لترامب على منصة تروث سوشيال قال فيه إنه أمر بإقالة إريكا إل. ماكينتارفر من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

وقال ترامب في المنشور “يشهد الاقتصاد ازدهارا في عهدي رغم ألاعيب مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي خفض أسعار الفائدة مرتين، وبشكل كبير، قبل الانتخابات الرئاسية. أعتقد أنهم فعلوا ذلك على أمل فوز ‘كامالا’.. فكيف سار الأمر؟ ينبغي أيضا إحالة جيروم باول ‘المتأخر للغاية’ إلى التقاعد”.

    المصدر :
  • رويترز

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