ترامب يهدد أفغانستان بشأن قاعدة باجرام ويطالب بإعادة السيطرة عليها

منذ 27 ثانية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت بأن “أمورا سيئة” ستحدث لأفغانستان إذا لم توافق على إعادة قاعدة باجرام الجوية إلى سيطرة الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باجرام الجوية إلى من أنشأها، الولايات المتحدة، فإن أمورا سيئة ستحدث”.

وكان ترامب قد صرّح يوم الخميس بأن الولايات المتحدة تسعى لاستعادة السيطرة على القاعدة التي استخدمتها القوات الأمريكية عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، وقال للصحفيين يوم الجمعة إنه يجري محادثات مع أفغانستان بهذا الشأن.

وأدى انسحاب القوات الأمريكية في عام 2021 إلى سيطرة حركة طالبان الإسلامية على القاعدة الأمريكية والإطاحة بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول.

وعبّر مسؤولون أفغان عن معارضتهم لعودة الوجود الأمريكي.

