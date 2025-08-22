ترامب يهدد بإقالة كوك من مجلس الاحتياطي الاتحادي إذا لم تقدم استقالتها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيقيل ليسا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي إذا لم تقدم استقالتها، في تصعيد لجهوده الرامية إلى زيادة نفوذه على البنك المركزي الأمريكي.

وأضاف ترامب في تصريحات لصحفيين خلال زيارة لمتحف في واشنطن “سأقيلها إذا لم تقدم استقالتها”.

كوك هي أول امرأة سوداء تشغل منصب عضو في مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وكان ترامب قد دعا يوم الأربعاء كوك إلى الاستقالة على خلفية اتهامات تتعلق برهون عقارية لها في ولايتي ميشيجان وجورجيا، إلا أن كوك ردت بالقول “لا حاجة للابتزاز من أجل تقديم الاستقالة”.

وقالت كوك يوم الأربعاء إنها تأخذ أي أسئلة بشأن سجلها المالي على محمل الجد كونها عضوا في مجلس الاحتياطي الاتحادي مشيرة إلى أنها تجمع المعلومات الدقيقة للإجابة على أي أسئلة مشروعة.

كوك من بين ثلاثة أعضاء في مجلس الاحتياطي الاتحادي عيّنهم الرئيس السابق جو بايدن وتمتد ولايتهم إلى ما بعد فترة رئاسة ترامب، مما يُعقّد جهود الرئيس لزيادة سيطرته من خلال تعيين أغلبية أعضاء مجلس المحافظين السبعة.

وعيّن ترامب اثنين من الأعضاء الستة المتبقين في مجلس الاحتياطي الاتحادي وهما كريستوفر والر وميشيل بومان.

وانتقد ترامب مرارا رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو أيار 2026، لسببين هما عدم خفض أسعار الفائدة والتكاليف المرتفعة لتجديد مبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي.