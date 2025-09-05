الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يهدد بتحقيق تجاري ردا على غرامة الاتحاد الأوروبي على غوغل

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2025 10:54 مساءً
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة قرار الاتحاد الأوروبي تغريم شركة غوغل 3.46 مليار دولار بسبب مخاوف تتعلق بالاحتكار وهدد بفتح تحقيق تجاري أوسع ضد التكتل ردا على هذه الخطوة.

وكتب ترامب على منصته (تروث سوشيال) “لا يمكننا السماح بحدوث ذلك للإبداع الأمريكي المتميز والفريد، وإذا حدث ذلك، فسأضطر إلى بدء إجراءات بموجب المادة 301 لإلغاء العقوبات غير العادلة المفروضة على هذه الشركات الأمريكية دافعة الضرائب”.

وفرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 2.95 مليار يورو (3.45 مليار دولار) على شركة غوغل المملوكة لألفابت اليوم الجمعة بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة في مجال التكنولوجيا الإعلانية المربحة، وهي عقوبة صارمة ضد الشركة ربما تثير غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي الغرامة، وهي رابع غرامة تفرض على غوغل في معركتها المستمرة منذ عقد من الزمن مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، وسط توتر تجاري محتدم بين القوى العالمية الكبرى وتهديدات أمريكية بالرد على تدقيق الاتحاد الأوروبي في شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وجاءت هذه الخطوة من قبل المفوضية الأوروبية بسبب شكوى من مجلس الناشرين الأوروبيين. وهدد ترامب، الذي استهدف أوروبا برسوم جمركية، بالرد على الاتحاد الأوروبي في حال قيامه بأي إجراءات مضادة تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتعتزم غوغل الطعن على قرار الغرامة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم اليمن
رويترز: 3 قتلى و15 مصابا في هجوم على قوات الأمن ومطاردة بجنوب اليمن
مؤشر الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع بعد بيانات وظائف أمريكية ضعيفة
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف
وزير الدفاع الروسي بيلاوسوف يجتمع مع قائد عسكري ليبي

الأكثر قراءة

حل طبيعي لمرضى السكري.. شاي أعشاب يثبت فعاليته في السيطرة على سكر الدم
العلم اللبناني
"نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله
العلم الايراني وعلم حزب الله
أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة