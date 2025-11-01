ترامب يهدد بتدخل عسكري أمريكي في نيجيريا بسبب معاملة المسيحيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه طلب من وزارة الدفاع التأهب لأي تدخل عسكري محتمل في نيجيريا إذا “واصلت” حكومة نيجيريا “السماح بقتل المسيحيين”.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن الحكومة الأمريكية ستوقف على الفور كل المساعدات والمعونات المقدمة إلى نيجيريا.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة قد “تذهب إلى هذا البلد المشؤوم الآن، ‘بكل قوة‘، للقضاء تماما على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة”.

وفي وقت سابق طلب ترامب من المشرعين في الولايات المتحدة التحقيق في عمليات القتل الجماعي التي يتعرض لها المسيحيون في نيجيريا وتقديم تقرير له حول ذلك.

وفي 15 أكتوبر 2025، كتب نشطاء حقوق الإنسان وزعماء دينيون في الولايات المتحدة إلى ترامب مطالبين إدارته بتصنيف نيجيريا كدولة مثيرة للقلق بشكل خاص بسبب اضطهادها للمسيحيين.

وقال واضعو النداء إن نيجيريا شهدت في السنوات الأخيرة “نموا هائلا في الهجمات العنيفة على المسيحيين في الأرياف في منطقة الحزام الأوسط، في حين لم تحرك الحكومة في أبوجا ساكنا لحمايتهم”.

وذكر النداء أن سلطات نيجيريا “لا تتسامح فقط مع العنف الجماعي ضد المسيحيين، بل وتنتهك أيضا الحريات الدينية بنفسها من خلال فرض قوانين التجديف التي تنطوي على عقوبة الإعدام وأحكام قاسية بالسجن”.

وأضافت الوثيقة: “ينصّ القانون الأمريكي على تصنيف أي دولة (دولة مثيرة للقلق) إذا ثبت تسامحها مع انتهاكات جدية للحرية الدينية أو ارتكابها لها. ويُعد تجاهل ما يحدث في نيجيريا رضوخا صامتا للعنف بدوافع دينية”.

ووقّع النداء كلٌّ من نينا شيا، مديرة مركز معهد هدسون للحرية الدينية؛ وعضو الكونغرس السابق فرانك وولف؛ وجيم دالي، الرئيس التنفيذي لمنظمة “التركيز على الأسرة”؛ وتوني بيركنز، رئيس مجلس أبحاث الأسرة. وأكدوا أن أكثر من 7000 مسيحي قُتلوا في نيجيريا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025.

ونوه النداء بأنه تمت إضافة نيجيريا لأول مرة إلى قائمة الدول التي تنتهك الحريات الدينية في العام الأخير من إدارة ترامب الأولى، ولكن تم إزالة هذا التصنيف في ظل إدارة جو بايدن في عام 2021. وأشاروا إلى أن “هذا القرار لا يعكس الوضع الفعلي، حيث أن الوضع ازداد سوءا”.

في الختام، دعا أصحاب النداء، الولايات المتحدة إلى “استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية” لحماية المسيحيين في نيجيريا واستعادة حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية. وجاء في الوثيقة: “علينا أن ندرك الطبيعة الدينية لهذه الآفة وأن ندافع عن إخوتنا وأخواتنا في المسيح”.