ترامب يهدد بفرض حالة طوارئ وطنية في واشنطن العاصمة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان حالة طوارئ وطنية في واشنطن ردا على تصريح عمدتها حول عدم تعاون شرطة العاصمة مع “الهجرة والجمارك الأمريكية” بشأن قضايا الهجرة غير القانونية.

وكتب الرئيس ترامب عبر شبكته للتواصل الاجتماعية “تروث سوشيال” اليوم الاثنين أنه تحت قيادته، تدخلت الحكومة الفيدرالية في “الفوضى الإجرامية الشاملة” التي كانت تعم واشنطن.

وأشار إلى أن هذا التدخل حوّل مقاطعة كولومبيا “من واحدة من أخطر المدن الأمريكية وحتى العالمية التي استشرى فيها القتل” إلى واحدة من أكثر المدن أمانا “في غضون أسابيع قليلة فقط”.

وقال: “باتت الجريمة شبه منعدمة هناك لأول مرة منذ عقود”.

وأضاف ترامب: “كان من الجميل مشاهدة ذلك، لكن الآن تحت ضغط اليساريين الراديكاليين الديمقراطيين، أبلغت العمدة موريل باوزر – التي قادت لسنوات هذا السطو الإجرامي الوحشي على عاصمتنا – الحكومة الفيدرالية أن إدارة شرطة العاصمة لن تتعاون بعد الآن مع وكالة الهجرة في مسائل ترحيل وإعادة توطين المهاجرين غير القانونيين الخطيرين”.

واعتبر الرئيس أنه في حال “سمحت بحدوث ذلك، فستعود الجريمة بسرعة. إلى سكان وأعمال واشنطن العاصمة – لا تقلقوا، أنا معكم ولن أدع هذا يحدث. سأعلن حالة الطوارئ وسألجأ إلى الفيدرالية إذا لزم الأمر!!”.

وكان ترامب أمر الشهر الماضي بنشر قوات من الحرس الوطني في واشنطن بعد أن قال إن الجريمة في العاصمة بلغت مستوى خطيرا.

ولاحقا تحدث عن عدم تسجيل أي جرائم في واشنطن للمرة الأولى منذ عقود، قبل أن يعلن إنهاء حالة الطوارئ بالعاصمة، مع بقاء وحدات من الحرس الوطني هناك.

وفي إطار حملته على الهجرة غير النظامية وعلى الجريمة التي يعزوها للمهاجرين غير النظاميين، نشر الرئيس الأميركي الحرس الوطني في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، وهدد بإرسال هذه القوات إلى مدن يقودها الديمقراطيون على غرار شيكاغو ونيويورك وبالتيمور.

وقالت صحيفة واشنطن بوست السبت إن إدارة ترامب أعدت مقترحا لنشر نحو ألف من العسكريين في لويزيانا لتنفيذ عمليات أمنية.

وواجهت عمليات نشر القوات العسكرية في الشوارع بواشنطن ومدن أخرى احتجاجات واتهامات من الديمقراطيين للرئيس بالسعي إلى “غزو المدن الديمقراطية” تحت غطاء الأمن لدعم أجندته السياسية.