ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة على الصين إذا لم تسحب بكين رسومها المضادة على الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشال “بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات التي طلبتها معنا! ستبدأ أيضا على الفور مفاوضات مع الدول الأخرى التي طلبت عقد اجتماعات”.

من ناحية أخرى، قالت منظمة التجارة العالمية “إن كندا طلبت إجراء مشاورات في إطار المنظمة مع الولايات المتحدة بشأن قرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات وقطع غيار السيارات القادمة من كندا”.

وأضافت المنظمة أن كندا ترى أن هذه الإجراءات تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بموجب أحكام مختلفة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (جات) لعام 1994.