الأثنين 9 شوال 1446 ﻫ - 7 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين

منذ 3 دقائق
دونالد ترامب

دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة على الصين إذا لم تسحب بكين رسومها المضادة على الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشال “بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات التي طلبتها معنا! ستبدأ أيضا على الفور مفاوضات مع الدول الأخرى التي طلبت عقد اجتماعات”.

من ناحية أخرى، قالت منظمة التجارة العالمية “إن كندا طلبت إجراء مشاورات في إطار المنظمة مع الولايات المتحدة بشأن قرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات وقطع غيار السيارات القادمة من كندا”.

وأضافت المنظمة أن كندا ترى أن هذه الإجراءات تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بموجب أحكام مختلفة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (جات) لعام 1994.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قوات أمن نيجيرية © أسوشيتد براس
مقتل 16 شخصاً على الأقل شمال غرب نيجيريا في اشتباك بين سكان قرى ومسلحين
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو يسعى لتخفيف تداعيات الرسوم الجمركية خلال محادثاته مع ترامب
البيت الأبيض
البيت الأبيض: أوروبا في حاجة لخفض الحواجز غير الجمركية

الأكثر قراءة

مطار رفيق الحريري الدولي
فيديو.. اشكال كبير وتضارب في مطار رفيق الحريري الدولي
طقس لبنان
أجواء شتوية بامتياز ابتداءً من الخميس.. ماذا في التفاصيل؟
مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط. رويترز
الجديد: أورتاغوس وضعت لبنان أمام فرصة أخيرة قبل التّصعيد