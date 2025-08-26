الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
ترامب يهدد موسكو: "سأتدخل بقوة" خلال أسبوعين إذا لم يتم حل النزاع الأوكراني

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا من تداعيات خطيرة في حال رفضها التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا.

جاء ذلك في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض بواشنطن، أمس الاثنين، أثناء استضافته نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.

وأعرب ترامب عن خيبة أمله لعدم اتخاذ الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطوات نحو عقد اجتماع ثنائي.

وأكد الرئيس الأمريكي على ضرورة أن تخوض موسكو وكييف حوارا لإنهاء الحرب في أوكرانيا المتواصلة منذ أكثر من 3 أعوام.

وأضاف: “يتطلب الأمر تعاونا بين الطرفين ويجب أن يجتمعا، أعتقد أننا سننهي هذه الحرب”.

وأردف: “ربما ينجحون وربما لا، لا أدري. أخبرتهم أنهم بحاجة إلى حل المسألة فيما بينهم، أخبرتهم أنها مسألة بينهم، ولا علاقة لنا بها”.

وفيما يتعلق بما سيفعله إذا رفضت روسيا التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، قال ترامب: “ستكون هناك عواقب وخيمة، لكننا سنرى ما سيحدث”، دون توضيح أكثر.

وأردف: “سنرى ما سيحدث خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسأتدخل بقوة. إما أن نتوصل إلى اتفاق أو لا”.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

