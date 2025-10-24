ترامب يهدف لإبرام اتفاق مع الرئيس الصيني خلال جولة آسيوية

سيختبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهاراته في إبرام الصفقات في منطقة تضررت من سياساته التجارية الصارمة خلال رحلته إلى آسيا الأسبوع المقبل وسط شكوك تتعلق بلقاء مرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ويستعد ترامب، الذي يغادر واشنطن مساء اليوم الجمعة، للقيام برحلة مدتها خمسة أيام تشمل ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية وهي أول زيارة يقوم بها إلى المنطقة وأطول رحلة خارجية منذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني.

ويأمل ترامب في إبرام صفقات وأعمال تجارية واتفاقات لوقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى التحدي الأكبر وهو لقاؤه وجها لوجه مع شي جين بينغ يوم الخميس في كوريا الجنوبية.

ورفعت واشنطن وبكين الرسوم الجمركية على صادرات كل منهما وهددتا بوقف تجارة المعادن الهامة والتكنولوجيا تماما، مما أثار التوتر في الأسواق.

وكشف مصدر مطلع على المحادثات أن الجانبين لا يتوقعان إجراز تقدم من شأنه استعادة شروط التجارة التي كانت قائمة قبل الولاية الثانية لترامب.

وبدلا من ذلك، تركز المحادثات بين الجانبين للتحضير للاجتماع بالتركيز على إدارة الخلافات وتحقيق بعض التحسينات.

ويمكن أن يشمل اتفاق مؤقت إعفاء محدودا من الرسوم الجمركية أو تمديدا للرسوم الحالية أو التزام الصين بشراء فول الصويا الأمريكي وطائرات بوينج. وتراجعت بكين في وقت سابق عن وعود مماثلة في صفقة عام 2020 مع ترامب.

ويمكن أن تسمح واشنطن بتدفق المزيد من رقائق الكمبيوتر المتطورة إلى بكين، مما يمكن أن يؤدي بدوره إلى تخفيف الضوابط على المعادن الأرضية النادرة التي أثارت استياء ترامب.

وربما لا ينتج عن المحادثات أي شيء على الإطلاق.

ولم تؤكد الصين عقد اجتماع بعد.

وهدد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية لتصل إلى نحو 155 بالمئة اعتبارا من الأول من نوفمبر تشرين الثاني إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق، في خطوة من المرجح أن تُثير رد فعل من بكين وتنهي هدنة في الحرب التجارية كانت قد أوقفت الزيادات المتبادلة في الرسوم الجمركية.

وبعيدا عن التجارة، من المتوقع أن يناقش الزعيمان مسألة تايوان التي تشكل بؤرة توتر طويل الأمد بين الولايات المتحدة والصين وروسيا حليفة بكين التي تخضع حاليا لعقوبات أمريكية موسعة بسبب حربها في أوكرانيا.

من المتوقع أن يحضر ترامب قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تبدأ يوم الأحد في كوالالمبور.

وهناك، قد يشرف على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا.