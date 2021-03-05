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ترامب يواجه دعوى جديدة في قضية الهجوم على الكابيتول

5 - مارس - 2021
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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رفع نائب ديموقراطي في الكونغرس الأميركي دعوى ضد دونالد ترامب، هي الثانية التي تستهدف الرئيس السابق بتهمة “التحريض على هجوم ضد الكابيتول” من قبل أنصاره في 6 كانون الثاني الماضي.

وكتب النائب إريك سوالويل “بسبب عدم قدرته على قبول الهزيمة، شن دونالد ترامب حربا مفتوحة ضد الانتقال السلمي للسلطة” إلى جو بايدن.

وأضاف “لقد كذب تكرارا على مناصريه عبر القول لهم إن الانتخابات سرقت منهم، وأخيرا دعا مؤيديه الى النزول الى شوارع العاصمة الفدرالية واشنطن” للتظاهر في 6 كانون الثاني.

وفي خطاب طويل أمام البيت الأبيض، توجه ترامب لمناصريه بالقول “قاتلوا كشياطين”.

وتشمل الدعوى التي قدمها اريك سوالويل أمام محكمة في واشنطن، أيضا نجل الملياردير الأميركي، دونالد ترامب جونيور وكذلك محاميه رودولف جولياني والنائب مو بروكس.

وكلهم تحدثوا خلال نفس التجمع.

وقال إن “المتهمين تجمعوا وألهبوا المشاعر وشجعوا الحشد الغاضب، وبصفتهم هذه هم مسؤولون كليا عن الأضرار والدمار الذي تبع ذلك”.

ورد جيسون ميلر وهو ناطق باسم دونالد ترامب في بيان لصحيفة “واشنطن بوست” واصفا اريك سوالويل بانه “لا يحظى بأي مصداقية”.

وكان نائب ديموقراطي آخر في الكونغرس هو بيني تومسون رفع دعوى أيضا ضد ترامب اعتبارا من منتصف شباط.

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