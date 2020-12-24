ترامب يواصل إصدار قرارات العفو.. ووالد كوشنر بالصدارة

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مزيداً من أوامر العفو عن الحلفاء، بمن فيهم والد مستشاره جاريد كوشنر.

وانضم الصادر لهم قرارات بالعفو إلى لائحة طويلة من الشخصيات التي شملها عفو الرئيس الأمريكي في الأيام الأخيرة من ولايته.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه بالإضافة إلى العفو عن تشارلز كوشنر – والد صهره – أصدر ترامب أيضًا عفوا عن رئيس حملته لعام 2016 بول مانافورت وحليفه القديم روجر ستون.

وكان ترامب خفّف عقوبة السجن الصادرة بحقّ صديقه ستون الذي كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة 40 شهراً في إطار التحقيق حول تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

وأدين ستون بسبع تهم تشمل عرقلة سير العدالة والإدلاء بشهادات كاذبة والتلاعب بالشهود، وذلك في إطار قضية ركّزت على تنسيقه مع موقع “ويكيليكس” في 2016 لنشر وثاق مقرصنة مسيئة لهيلاري كلينتون، منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية في حينها.

وستون الذي كان ضمن فريق حملة ترامب الانتخابية في 2016، أوقف في يناير/كانون الثاني 2019 بتهم وجّهها إليه المدّعي الخاص آنذاك روبرت مولر الذي كان يحقّق في التدخل الروسي في الانتخابات.

وأدين ستون خصوصاً بالكذب في شهادة أدلى بها أمام الكونجرس بشأن الدور الذي أدّاه كوسيط بين فريق ترامب وموقع “ويكيليكس” الذي نشر سلسلة الوثائق المقرصنة التي شكّلت إحراجاً لكلينتون.

من جهته، علّق مانافورت عبر تويتر على العفو الذي شمله، قائلاً: “سيّدي الرئيس، نشكرك بكلّ تواضع، عائلتي وأنا، على هذا العفو الرئاسي الذي منحتموني إيّاه. الكلمات لا تكفي للتعبير عن امتناننا”.

وحُكم على مانافورت (71 عاما) بالسجن سبع سنوات ونصف سنة العام الماضي بتهم احتيال عدّة كُشفت في إطار التحقيق بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

وكان ترامب عبّر عن دعمه لمانافورت بعد إدانته، معتبرًا أنّه ضحيّة “مؤامرة”.

أمّا والد جاريد كوشنر، تشارلز كوشنر، فكان قد أدين بتهم تلاعب ضريبي.

في المجموع، أصدر ترامب عفواً عن 26 شخصًا، بينما استفاد ثلاثة آخرين من تخفيف لعقوباتهم.

وتُضاف قرارات العفو هذه إلى العفو الذي أصدره ترامب الثلاثاء عن أربعة حراس أمن أمريكيين دينوا بقتل مدنيين عراقيين في بغداد عام 2007.