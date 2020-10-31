ترامب يوافق على بيع إسرائيل مقاتلات “F-22”

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بيع إسرائيل مقاتلات حديثة من طراز ”F-22“ الشبحية، ضمن قائمة طلبات، عرضها وزير الدفاع بيني غانتس على مسؤولين عسكريين لدى زيارته الأخيرة إلى واشنطن.، وذلك وفقا لتقرير عبري.

وذكرت مصادر أن وزير الدفاع الأمريكي كان أعلن عن أنه سيتوقف في إسرائيل خلال عودته إلى واشنطن قادما من الهند، مشيرة إلى أنه أبلغ غانتس خلال هذه الزيارة الخاطفة، أن الإدارة الأمريكية وافقت على الطلب الإسرائيلي الخاص بالتزود بمقاتلات ”F-22“.

وحسب صحيفة ”معاريف“ وقناة ”أخبار 12″، أبلغ وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر، نظيره الإسرائيلي بيني غانتس بموافقة الإدارة الأمريكية على تزويد سلاح الجو الإسرائيلي بمقاتلات من هذا الطراز، وذلك خلال زيارته القصيرة التي أجراها الخميس إلى تل أبيب.

وقبل أيام ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك مشاورات حاليا داخل ”البنتاغون“ بشأن الموافقة على بيع إسرائيل قنابل خارقة للتحصينات من طراز ”GBU-57″، التي يطلق عليها ”أم القنابل“ ولا تمتلكها دولة أخرى عدا الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد القنبلة غير النووية ذات القدرة التدميرية الأكبر على الإطلاق، إذ تزن 14 طنا.

وحسب صحيفة ”معاريف“، الجمعة، ثمة تقديرات بأن توقيت الإعلان الأمريكي بشأن بيع إسرائيل أسلحة متطورة لم يأت بالصدفة، إذ يرتبط الإعلان بالانتخابات الأمريكية من جانب، التي ستنطلق خلال أيام، فضلا عن قرار بيع الإمارات مقاتلات الجيل الخامس من طراز ”F-35″، مضيفة أن أبو ظبي طلبت التزود بـ 50 مقاتلة من هذا الطراز.

وقبل أيام ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك مشاورات حاليا داخل ”البنتاغون“ بشأن الموافقة على بيع إسرائيل قنابل خارقة للتحصينات من طراز ”GBU-57″، التي يطلق عليها ”أم القنابل“ ولا تمتلكها دولة أخرى عدا الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد القنبلة غير النووية ذات القدرة التدميرية الأكبر على الإطلاق، إذ تزن 14 طنا.

وحسب صحيفة ”معاريف“، الجمعة، ثمة تقديرات بأن توقيت الإعلان الأمريكي بشأن بيع إسرائيل أسلحة متطورة لم يأت بالصدفة، إذ يرتبط الإعلان بالانتخابات الأمريكية من جانب، التي ستنطلق خلال أيام، فضلا عن قرار بيع الإمارات مقاتلات الجيل الخامس من طراز ”F-35″، مضيفة أن أبو ظبي طلبت التزود بـ 50 مقاتلة من هذا الطراز.

وذكر مراقبون أن غانتس توجه إلى واشنطن لتقديم قائمة مطالب إسرائيلية، من شأنها أن تحافظ على تفوق إسرائيل عسكريا في محيطها الإقليمي، وتمكنها من مواجهة التهديدات التي تشكلها إيران وأذرعها بالمنطقة.