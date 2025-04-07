ترامب يوجه بمراجعة عرض نيبون ستيل لشراء يو.إس ستيل

وجه الرئيس دونالد ترامب، اليوم الاثنين، لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بمراجعة عرض نيبون ستيل اليابانية للاستحواذ على يو.إس ستيل الأمريكية لمساعدته في “تحديد ما إذا كان من المناسب اتخاذ إجراءات إضافية في ذلك الشأن”.

وتفائل المستثمرون بالخطوة أملا في أن تدرس إدارة ترامب الموافقة على عرض الشركة اليابانية للاستحواذ على يو.إس ستيل بعد أن عرقله الرئيس السابق جو بايدن في يناير كانون الثاني لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وارتفع سهم يو.إس ستيل بنحو سبعة بالمئة بعد صدور البيان. ولم ترد الشركتان بعد على طلبات للتعليق.

وقدمت إدارة ترامب الشهر الماضي طلبا لتمديد مهلتين في دعوى قضائية رفعتها يو.إس ستيل ونيبون ستيل على الإدارة الأمريكية لمنح الحكومة مزيدا من الوقت لإتمام محادثات الاندماج مع الشركتين.