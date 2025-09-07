ترامب يوجه "تحذيره الأخير" لحماس لقبول اتفاق بشأن الرهائن

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، ما وصفه “بتحذيره الأخير” لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، حثّ فيه الحركة على قبول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن من غزة.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال “لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس لقبولها أيضا. لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر!”.

وفي سياقٍ متصل، قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 52 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الأحد، بينهم 48 بمدينة غزة وشمالي القطاع.

يأتي ذلك في حين واصل الاحتلال استهداف الأبراج والمباني في مدينة غزة حيث شن غارات على عمارة الرؤية التي تتكون من 7 طوابق وتضم أكثر من 30 شقة.

وقبل استهداف العمارة وجهت القوات الإسرائيلية إنذارا لإخلاء العمارة، كما حذر سكان مبنى الخيام المجاور وطالبهم بمغادرته فورا.

وادعى الاحتلال أن العمارة المستهدفة تضم ما سماها “بنى تحتية” لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بداخله وبجواره.

من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال أن لواء ناحال فجر شبكة أنفاق بطول مئات الأمتار في حي الزيتون بغزة شمالي القطاع.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش أنه قرر منح القوات النظامية قسطا من الراحة استعدادا لمعركة احتلال مدينة غزة، مشيرة إلى أن هذه القوات ستجري تدريبات عسكرية قبل العودة إلى القتال في المدينة.