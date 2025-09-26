ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لبيع تيك توك في الولايات المتحدة بقيمة 14 مليار دولار

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أمراً تنفيذياً يقضي ببيع عمليات تطبيق تيك توك داخل الولايات المتحدة لمستثمرين أمريكيين ودوليين، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي وفقاً لقانون يعود لعام 2024. وأوضح نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس أن قيمة الشركة الأمريكية الجديدة ستبلغ حوالي 14 مليار دولار، وهو أول تقدير رسمي لقيمة التطبيق الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة في السوق الأمريكية.

وأشار فانس إلى أن الصفقة جاءت بعد مواجهة بعض المقاومة من الجانب الصيني، مؤكداً أن الهدف الأساسي كان ضمان استمرار عمل تيك توك في الولايات المتحدة مع حماية خصوصية بيانات المستخدمين الأمريكيين بما يتوافق مع القوانين المحلية. وأضاف أن ترامب أجرى محادثة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الصفقة، وأكد الأخير دعم الإجراءات المتخذة للمضي قدماً بها.

وأوضح البيت الأبيض أن الصفقة ستشمل كبار المستثمرين الأمريكيين والدوليين، ومن بينهم مايكل ديل وروبرت مردوخ، بالإضافة إلى أربعة أو خمسة مستثمرين عالميين آخرين، فيما سيكون التطبيق تحت إدارة أمريكية بالكامل بعد الانتهاء من عملية البيع. وتأتي هذه الخطوة بعد جدل طويل حول ملكية تيك توك وتأثيرها على الأمن القومي الأمريكي، خصوصاً مع وجود نحو 170 مليون مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة.

كما أشار ترامب إلى أن تيك توك ساعده بشكل كبير على تعزيز حضوره على منصات التواصل الاجتماعي وفوزه بالانتخابات السابقة، مؤكداً أن التطبيق سيظل عاملاً مهماً ضمن استراتيجيته الإعلامية، بعد أن أطلق البيت الأبيض حساباً رسمياً على المنصة الشهر الماضي.