ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لتمديد مهلة تعليق الرسوم على الصين 90 يوماً أخرى

نقلت شبكة “سي.إن.بي.سي”، اليوم الاثنين، عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا لتمديد مهلة تعليق فرض الرسوم الجمركية على الصين لمدة 90 يوما أخرى.

بينما تجنب الرئيس الأمريكي اليوم، الرد على سؤال حول ما إذا كان سيمدد مهلة تعليق فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى على السلع الصينية، والتي تنتهي غدا الثلاثاء.

واكتفى بالقول للصحفيين “سنرى ما سيحدث”، لكنه أشاد بتعاون الصين في المحادثات مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين “نتعامل بشكل جيد للغاية مع الصين. وكما سمعتم على الأرجح، فإنهم يفرضون رسوما جمركية هائلة على الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف “إنهم يتعاملون بشكل جيد للغاية”، مشيرا إلى أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ومن المزمع أن ينتهي تعليق فرض الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن غدا، لكن إدارة ترامب ألمحت إلى أن المهلة قد يتم تمديدها. وفي حال لم يتم تمديد المهلة، سترتفع الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية إلى 145 بالمئة، في حين سترتفع الرسوم الجمركية الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125 بالمئة.

وكان الجانبان أعلنا في مايو أيار هدنة في نزاعهما التجاري بعد محادثات في جنيف بسويسرا، واتفقا على فترة 90 يوما للسماح بإجراء مزيد من المحادثات. واجتمع الطرفان مرة أخرى في ستوكهولم بالسويد في أواخر يوليو تموز الماضي، لكنهما لم يعلنا عن اتفاق لتمديد المهلة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن لديها مقومات التوصل إلى اتفاق مع الصين وإنه “متفائل” بشأن طريق للمضي قدما.

لكن ترامب ضغط من أجل تقديم تنازلات إضافية أمس الأحد، وحث الصين على مضاعفة مشترياتها من فول الصويا بأربعة أمثال على الرغم من تشكيك محللين في جدوى أي اتفاق من هذا القبيل.

ولم يكرر ترامب هذا الطلب اليوم.