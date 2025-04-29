ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يخفف وطأة الرسوم على السيارات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أمرا تنفيذيا يخفف وطأة رسومه الجمركية على السيارات، وذلك من خلال مزيج من التسهيلات الائتمانية وإعفاءات من رسوم أخرى على المواد.

يأتي هذا التغيير في اليوم الذي يتوجه فيه ترامب إلى ميشيغان، مهد صناعة السيارات الأمريكية، وقبل أيام قليلة من بدء تطبيق رسوم استيراد جديدة 25 بالمئة على مكونات السيارات.

وتأتي هذه الرحلة عشية مرور 100 يوم على توليه منصبه وفي وقت يتزايد فيه تشاؤم الأمريكيين إزاء إدارته الاقتصادية، وسط مؤشرات على أن رسومه الجمركية ستؤثر سلبا على النمو وتهدد بارتفاع التضخم والبطالة.

يذكر أن صحيفة فاينانشال تايمز أفادت بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس خفض الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات قبل الموعد النهائي المحدد في 3 مايو، والذي أثار حفيظة شركات صناعة السيارات العالمية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن المقترح سيُعفي قطع غيار السيارات من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات من الصين لوقف إنتاج الفنتانيل. وأضافت الصحيفة أن الخطة ستسمح أيضاً لمصنعي قطع الغيار بتجنب الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم، والتي تُعرف باسم “إزالة التكديس”.

ويأتي ذلك، على الرغم من بقاء الرسوم الجمركية البالغة 25% على جميع واردات السيارات المصنعة في الخارج سارية كما هي، كما ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على قطع غيار السيارات في 3 مايو.