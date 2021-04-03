ترحيب أوروبي برفع واشنطن العقوبات عن الجنائية الدولية

أعرب الاتحاد الأوروبي، السبت، عن ترحيبه برفع الولايات المتحدة العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا.

وفرضت الخارجية الأميركية في عهد إدارة ترامب عقوبات مالية على بنسدوا ومسؤول رفيع آخر في المحكمة ومنعتهما من الحصول على تأشيرات بعدما فتحت المدعية تحقيقا على خلفية شبهات بارتكاب عسكريين أميركيين جرائم حرب في أفغانستان.

وأعلنت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن الجمعة أنها ستلغي الإجراءات في وقت تسعى لتبني نهج تعاوني أكثر حيال حلفائها.

وقال مسؤول شؤون الاتحاد الأوروبي الخارجية جوزيب بوريل في بيان “تؤكّد هذه الخطوة المهمة على التزام الولايات المتحدة حيال المنظومة الدولية القائمة على قواعد (معيّنة)”.

وأضاف “تلعب المحكمة الجنائية الدولية دورا مهما في إنصاف ضحايا بعض أفظع الجرائم في العالم. تكتسي حماية حياد المحكمة الجنائية الدولية القضائي واستقلالها أهمية بالغة في ما يتعلق بفعاليتها وأدائها”.

وأفاد بوريل أن الاتحاد الأوروبي “يدعم بشكل ثابت” المحكمة و”الطابع العالمي” لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد “سنقف إلى جانب جميع الشركاء للدفاع عن المحكمة في وجه المساعي الرامية لعرقلة سير العدالة وتقويض النظام الدولي للقضاء الجنائي”.

ولا تزال الولايات المتحدة غير منضوية في نظام روما الأساسي ويستبعد انضمامها إليه.

وتشير الولايات المتحدة إلى أن الإصلاحات التي قامت بها المحكمة كانت مشجّعة، لكن إدارة بايدن تواصل معارضة التحقيق المرتبط بأفغانستان، وتحقيقا منفصلا بشأن جرائم حرب يشتبه بأن إسرائيل ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية.

ويتوقع أن تغادر بنسودا منصبها في يونيو ليحل مكانها المحامي البريطاني المدافع عن حقوق الإنسان كريم خان، الذي بات بإمكانه الآن مباشرة مهامه من دون مواجهة عبء العقوبات.