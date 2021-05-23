الإمارات ترحب بقرار رفع اسمها من قائمة المراقبة الفكرية الأميركية

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرار الأميركي برفع اسمها من قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية الأميركية.

وأدرجت الإمارات سابقاً ضمن قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية الأميركية، نتيجة لعدد من الملاحظات المرتبطة بهذا المجال الحيوي داخل الدولة.

وبين المكتب التجاري الأميركي في تقريره الخاص رقم 301 لعام 2021، مجموعة الإنجازات الرئيسية التي حققتها الإمارات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرة خلال الفترة الماضية، وصولا إلى نجاحها في الخروج من قائمة المراقبة.

ويمثل خروج الإمارات من القائمة ثمرة الجهود الوطنية الكبيرة التي أشرفت على تنسيقها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجانب الأمريكي، والجهات المعنية داخل الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، والتي أظهرت جميعها أداء متميزا وتقدما كبيرا خلال فترة قياسية لتطوير منظومة الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية، حسب ما أفادت وكالة “وام”.

وفي هذا الإطار، قال الوزير أحمد بن علي محمد الصايغ: ” إن قرار مكتب الممثل التجاري الأمريكي مشجع للغاية”.

من جهته أشاد الجانب الأميركي بعدد من الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لتطوير منظومتها الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية، ومن أهمها: قيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإجراء تعديلات تتعلق بحماية الملكية الفكرية للمنتجات الصيدلانية من خلال المرسوم 321.