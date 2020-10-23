ترحيب دولي واسع بعد اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن اتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد الذي توصل إليه طرفا النزاع الليبي يدخل حيّز التنفيذ فورا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في فيسبوك: “تتوج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف اليوم بإنجاز تاريخي حيث توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا. ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”.

وقالت وليامز في مؤتمر صحافي أعقب مراسم التوقيع أن طرفي النزاع وقعا على “اتفاق دائم وكامل لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد يدخل حيّز التنفيذ فورا”.

وأضافت إن جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المفترض أن يغادروا ليبيا في غضون ثلاثة أشهر من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أنّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع الليبي في جنيف “خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار” في البلاد.

ودعا غوتيريش في مؤتمر صحافي في مقرّ المنظمة الدولية في نيويورك جميع المنخرطين والفاعلين الإقليميين إلى احترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تطبيقه بدون تأخير، مشددًا على ضرورة احترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا المفروض منذ عام 2011.

ووقع طرفا النزاع الليبي، حكومة الوفاق ومقرها طرابلس والسلطة الموازية في شرق البلاد، الجمعة اتفاقا لوقف إطلاق النار بعد خمسة أيام من المحادثات في جنيف.

من جانبه، رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتوقيع بمقر الأمم المتحدة في جنيف على الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، والذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.

بدوره، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، بتوقيع وقف إطلاق النار في ليبيا، وقال فكي في تغريدة له بتويتر: “أدعو جميع الأطراف إلى احترام نص وروح هذا التطور المهم”.

ووصفت ألمانيا التي تعمل كوسيط في البحث عن تسوية سياسية للنزاع في ليبيا، اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بأنه “أول نجاح حاسم” في ذلك الاتجاه.

وعقب الاتفاق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة، اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وأعطيت التعليمات بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات، حيث تأكد للمؤسسة الوطنية للنفط مغادرة القوات الأجنبية منطقة الميناء بما يمكنها من القيام بعملياتها النفطية ومباشرة الصادرات.

كما ذكر موقع وزارة الخارجية البحرينية أن “البحرين ترحب بالتوقيع على اتفاق وقف النار في ليبيا”، مشيرا إلى أن “الاتفاق إنجاز مهم وخطوة ضرورية ستسهم في استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا”.

وأيضا أعلنت وزارة الخارجية البريطانية على “تويتر” أن “بريطانيا ترحب بشدة باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا”، مؤكدة أن “الاتفاق خطوة مهمة تجاه الوصول إلى حل سياسي مستدام”.

ومن جهتها نقلت قناة “تي آر تي عربي” التركية، عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قوله: “لسنا متأكدين من صدق نوايا سحب المرتزقة من ليبيا”.

واعتبر أردوغان أن “اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يعد أقل مستوى من الاتفاقيات السابقة”.

وتشهد البلاد نزاعاً بين حكومة الوفاق ومقرها طرابلس من جهة، وسلطة في شرق البلاد يجسّدها المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، ويدعمه قسم من البرلمان المنتخب ورئيسه عقيلة صالح.