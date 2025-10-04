ترحيب دولي وعربي برد حماس على خطة ترامب الهادفة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة

فلسطينيون نازحون يسيرون جنوباً هاربين من مدينة غزة، عقب أمر إخلاء إسرائيلي، وسط عملية عسكرية إسرائيلية، مدينة غزة، 2 أكتوبر 2025. رويترز

رحبت دول عربية وأجنبية ومنظمات بإعلان “حماس” أنها مستعدة لإطلاق سراح الرهائن بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهادفة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأعلنت حركة “حماس”، مساء الجمعة، موافقتها على الإفراج عن كل الرهائن الإسرائيليين الأحياء وتسليم جثث الأموات بناء على مقترح ترامب.

وأكدت حماس في بيان “استعدادها للانخراط على الفور في مفاوضات عبر الوسطاء لبحث تفاصيل خطة ترامب”.

وأضاف البيان إن الحركة “تقدّر الجهود العربية والإسلامية والدولية وكذا جهود الرئيس ترامب”.

وتابع البيان أن حماس “تؤكد استعدادها للانخراط على الفور في مفاوضات عبر الوسطاء لبحث التفاصيل الخاصة بخطة ترامب”.

وجددت حماس في البيان “موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي”.

واختتم البيان بالقول إن “ما ورد في مقترح ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني فهذا مرتبط بموقف وطني جامع واستنادا للقوانين والقرارات الدولية”.

مصر

وأعربت مصر، الجمعة، عن تقديرها لبيان حماس الصادر ردا على خطة الرئيس الأميركي بشأن وقف حرب غزة.

وقالت الخارجية المصرية في بيان:

– بيان حماس الأخير يمثل فرصة لإحياء عملية السلام وإنهاء عقود من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

– مصر تؤكد ضرورة إنهاء حرب غزة بما يفتح الطريق أمام تحقيق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية.

– ستبذل مصر قصارى جهدها مع الدول العربية والولايات المتحدة والدول الأوروبية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

– تدعو مصر الأطراف كافة إلى الالتزام بخطة ترامب والآليات الأممية وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار.

قطر

رحبت قطر، الجمعة، بإعلان حركة “حماس” موافقتها على مقترح ترامب للسلام في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور على “إكس”:

– ترحب دولة قطر بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح فخامة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، واستعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن، ضمن صيغة التبادل الواردة في المقترح.

– نؤكد دعمنا لتصريحات فخامة الرئيس الأميركي الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار لتيسير إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن وسريع وبما يحقق نتائج سريعة توقف نزيف دم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

– في الوقت ذاته، تؤكد دولة قطر على أنها بدأت العمل مع شركائها في الوساطة في جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية على استكمال النقاشات حول الخطة لضمان الوصول لنهاية للحرب.

ألمانيا

المستشار الألماني فريدريش ميرتس قال السبت إن “السلام في غزة وإطلاق سراح الرهائن باتا في متناول اليد”، مضيفا في منشور على منصة “إكس” أن الخطة تمثل “أفضل فرصة لتحقيق السلام” في هذا النزاع.

فرنسا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة أن الإفراج عن جميع الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة “في متناول اليد” بعد الرد الإيجابي من حماس على خطة السلام التي طرحها دونالد ترامب.

بريطانيا

وصف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، قبول حماس لخطة السلام الأميركية بأنها “خطوة مهمة إلى الأمام”.

وشدد ستارمر على “الدعم القوي لجهود الرئيس ترامب التي جعلتنا أقرب للسلام أكثر من أي وقت مضى”.

الأمم المتحدة

صرّح ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان قائلا: “يرحب الأمين العام بالبيان الذي أصدرته حماس وأعلنت فيه استعدادها للإفراج عن الرهائن والانخراط” ويعتبره “مشجّعا” و”دعا جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة لإنهاء الحرب المأسوية في غزة”.