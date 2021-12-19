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ترقية شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إلى منصب سياسي أعلى

19 - ديسمبر - 2021

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مع شقيقته كيم يو جونغ

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كشفت وكالة “يونهاب” عن تقرير إعلامي كوري شمالي أكد ترقية شقيقة كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى منصب سياسي أعلى.

وبحسب “يونهاب”، أدرجت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في التقرير المتعلق بمراسم إحياء الذكرى السنوية العاشرة لوفاة الزعيم السابق كيم جونغ إيل، كيم يو جونغ إلى جانب أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الذين حضروا الحفل، حيث تم إدراجها بين 8 أعضاء حاليين في المكتب السياسي وأعضاء مناوبين آخرين، مما يشير إلى أنه “ربما تم تعيينها عضوا أو عضوا بديلا في الجهاز”.

وأظهر تلفزيون كوريا الشمالية خلال بث للمراسم من قبل، كيم يو جونغ تقف بجانب كيم يونغ تشول واثنين من أعضاء المكتب السياسي الآخرين.

تجدر الإشارة إلى أن شقيقة الزعيم الكوري الجنوبي حاليا عضو في لجنة شؤون الدولة ونائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال، وكانت قد عملت في السابق كعضو بديل في المكتب السياسي، ولكن خفضت رتبتها في مؤتمر للحزب في يناير السابق.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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