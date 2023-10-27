ترقّب لدخول 8 شاحنات مساعدات إلى غزة.. وتحذير من فقدان الوقود

أعلنت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، أنّه من المتوقع عبور ثماني شاحنات أخرى تحمل المواد الغذائية والأدوية والمياه إلى قطاع غزة اليوم الجمعة، وذلك في الوقت الذي تعيق فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقل المساعدات في ظلّ حصار خانق تفرضه على القطاع.

وأضافت هاستينجز للصحافيين في جنيف: “سجلنا دخول نحو 74 شاحنة. نتوقع ثماني شاحنات أخرى أو نحو ذلك اليوم”.

فيما أشارت إلى أنّ مفاوضات مستفيضة جارية مع “إسرائيل” في محاولة لتوفير المزيد من المعابر الإنسانية في القطاع المكتظ بالسكان، والذي يتعرض لضربات جوية متواصلة أدت إلى استشهاد الآلاف منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتابعت هاستينجز قائلة: “بالإضافة إلى القضايا الفنية والأمنية، هناك قضايا سياسية أيضًا.. وهناك قدر معين من الضغوط على حكومة إسرائيل فيما يتعلق بسياساتها الداخلية”.

ولم يتم الاتفاق بعد على إيصال الوقود إلى غزة، وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إن عدم توفر الوقود يعرض العمليات الإنسانية المنقذة للحياة هناك للخطر.

ويواجه المسؤولون مشكلة في تحديد طريقة توزيع المساعدات الضئيلة.

وقالت هاستينجز: “نحن على علم بوجود ألف مريض يحتاجون إلى غسيل الكلى وأكثر من 100 طفل ورضيع في الحضانات، لذلك نبذل قصارى جهدنا لمحاولة تحديد الأولويات بما يتوافق مع الاحتياجات الأكبر”.