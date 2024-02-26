تركيا أمام العدل الدولية: الاحتلال هو السبب الأساسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

قال نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز، أمام القضاة في محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو السبب الأساسي للصراع في المنطقة.

وجاء ذلك في اليوم الأخير من جلسات استماع عامة تعقدها المحكمة في قضية تنظر في التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتطرق يلدز أيضا لهجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول التي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، ورد إسرائيل العسكري على الهجمات مما تسبب في مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني منذئذ.

وقال يلدز في اليوم السادس من جلسات الاستماع “الوضع الناشئ بعد السابع من أكتوبر يثبت مجددا أنه من دون معالجة السبب الأساسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يكون هناك سلام في المنطقة”.

وأضاف “العقبة الحقيقية أمام السلام واضحة وهي طول أمد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والفشل في تنفيذ حل الدولتين”.

وتستمع العدل الدولية وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة والمعروفة أيضا باسم المحكمة الدولية إلى مرافعات أكثر من 50 دولة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 لإصدار رأي غير ملزم بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي جلسات الاستماع في إطار حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وتزعم إسرائيل، التي لا تشارك في الجلسات، في تعقيبات مكتوبة إن مشاركة المحكمة قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.

وطلب ممثلون عن الفلسطينيين من القضاة الأسبوع الماضي إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأي القضاة يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة قرابة ستة أشهر لإصدار رأي بشأن الطلب.