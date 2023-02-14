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تركيا.. إنقاذ 3 أشخاص من تحت الركام بعد 198 ساعة تحت الأنقاض

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 14 - فبراير - 2023 10:02 صباحًا
من عمليات النقاذ في تركيا- رويترز

من عمليات النقاذ في تركيا- رويترز

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معجزة جديدة تؤكد أنه “لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس”، نجحت طواقم البحث في إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض في قهرمان مرعش بعد مرور 198 ساعة على الزلزال المدمر في تركيا، وفق ما أفادت وكالة أنباء “الأناضول”، اليوم الثلاثاء.

وقالت شبكة “سي.إن.إن ترك” بأن شابا عمره 17 عاما يدعى محمد ورجلا آخر لم تحدد هويته تم انتشالهما من تحت أنقاض مبنى سكني في منطقة كهرمان مرعش التركية اليوم، بعد نحو 198 ساعة من زلزال الأسبوع الماضي المدمر. وفي وقت لاحق، أفادت وكالة “الأناضول” بأنه جرى إنقاذ شخص ثالث في أدي يمان بجنوب تركيا.

وبث موقع “يني شفق” على “تويتر” لقطات لعمال الإنقاذ يحملون شخصين على محفتين في انتظار وصول سيارات الإسعاف.

وكان الزلزال وقع فجر يوم الاثنين السادس من فبراير شباط بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر وأسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا.

تستمر عمليات الإنقاذ رغم تلاشي الآمال تدريجيا في العثور على ناجين، اليوم الثلاثاء، في تاسع يوم بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وطال أجزاء من سوريا في واحدة من أسوأ الكوراث الطبيعية عبر التاريخ.

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