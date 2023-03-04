تركيا.. اجتماع لتحالف المعارضة بعد انقسام حول مرشح الرئاسة

من المتوقع أن يجتمع زعماء تحالف المعارضة في تركيا اليوم السبت بعد انسحاب أحد الأحزاب الرئيسية في التكتل وسط خلاف حول مرشح الرئاسة في الانتخابات العامة المقررة في مايو أيار.

يأتي الانقسام العلني أمس الجمعة بعد أشهر من الشقاق المحتدم في التحالف واعتبره المحللون ضربة لآمال المعارضة في الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.

وأعلن أردوغان الأسبوع الماضي أن الانتخابات ستجرى في 14 مايو أيار رغم الانتقادات الموجهة لاستجابة حكومته لكارثة الزلازل المدمرة التي وقعت الشهر الماضي وأودت بحياة أكثر من 45 ألفا في تركيا.

وأعلنت ميرال أكشينار زعيمة الحزب الصالح، وهو حزب قومي يعد ثاني أكبر حزب في تحالف المعارضة وينتمي ليمين الوسط، أمس الجمعة انسحاب الحزب من التكتل.

وقالت خلال اجتماع لاختيار المرشح الرئاسي الأسبوع الماضي إن الأحزاب الخمسة الأخرى في التحالف اقترحت الدفع بكمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري البارز كمرشحها للرئاسة.

واتهمت أعضاء التحالف بالضغط على حزبها وتحدي إرادة الشعب مضيفة أنها اقترحت ترشيح منصور ياواش رئيس بلدية العاصمة أنقرة أو أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، وكلاهما من حزب الشعب الجمهوري، للمنصب.

وحزب الشعب الجمهوري له قاعدة التصويت الأكبر في التحالف يليه الحزب الصالح. وأشار الجدول اليومي لقليجدار أوغلو إلى أن زعماء تحالف المعارضة سيجتمعون الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

وقال قليجدار أوغلو إنه ما من فسحة في التحالف للألعاب السياسية وأشار إلى أن المزيد من الأحزاب قد تنضم للتكتل.

وأخفقت المعارضة خلال الانتخابات العامة السابقة في تشكيل تحد حقيقي لأردوغان الذي يتولى السلطة منذ عقدين. وتعاونت فيما بينها عن كثب أكبر منذ انتزاعها السيطرة على بلديات رئيسية مثل إسطنبول وأنقرة من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان في الانتخابات المحلية عام 2019.