تركيا: اعتراض إسرائيل لأسطول الحرية المتجهة إلى غزة "قرصنة"

أسطول الصمود

انتقدت تركيا الأربعاء تدخل القوات الإسرائيلية ضد أسطول الحرية الذي كان يحاول إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، ووصفت ذلك بأنه قرصنة وانتهاك للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن اعتراض طريق أسطول الحرية، الذي كان على متنه مواطنون وبرلمانيون أتراك، يُظهر أن الحكومة الإسرائيلية “التي تتبنى نهج الإبادة الجماعية” تستهدف جميع التدابير السلمية وتُفاقم حدة التوتر في المنطقة وكذلك تضر بجهود السلام.

وأضافت الوزارة في بيان أن جميع المبادرات تُتخذ لإطلاق سراح المواطنين الأتراك المحتجزين لدى إسرائيل وإعادتهم إلى تركيا، وأنها تُنسق مع دول أخرى بشأن مواطنيها أيضا.

    المصدر :
  • رويترز

