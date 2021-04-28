تركيا.. البرلمان يصادق على تشكيل لجنة صداقة مع مصر وليبيا

وافق البرلمان التركي اليوم الأربعاء، بالإجماع تشكيل لجنة صداقة مع البرلمان المصري، وذلك مع قرب انعقاد أول لقاء رسمي بين ممثلي وزارة الخارجية في البلدين الأسبوع المقبل.

البرلمان التركي أعلن بالإجماع، الموافقة على مذكرة تشكيل لجنة صداقة من البرلمان الليبي والمصري، قدمها حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، إلى لجنة المقترحات التشريعية في البرلمان التركي.

وطالب حزب العدالة والتنمية، بإنشاء لجنة صداقة مع ليبيا، بالإضافة إلى لجنة الصداقة مع مصر التي كانت قد ألغتها تركيا عقب تدهور العلاقات بين البلدين.

يذكر أن وزير الخارجية التركي، مولود “جاويش أوغلو” أعلن في وقت سابق، عن اجتماع مصري تركي مرتقب بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية، مؤكدًا أنه لم يحدد تاريخاً لذلك حتى الآن.

وكشف المتحدث باسم الرئاسة التركية، “إبراهيم قالن” عن اولى خطوات التقارب الفعلية بين أنقرة والقاهرة، من خلال المحادثات التي ستجري في مصر الأسبوع المقبل بين البلدين، وذلك بعد سنوات من القطيعة السياسية والدبلوماسية بينهما.

وأبدى “قالن” تفاؤله في أن تقود المباحثات المرتقبة إلى تحسين مستوى العلاقة بين تركيا ومصر، مشيراً إلى وجود اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين وأن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل شهر حزيران القادم بحسب ما هو مقرر.