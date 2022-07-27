تركيا: السويد لم تسلم المشتبه بهم رغم اتفاق عضوية حلف الأطلسي

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء إن السويد لم تسلم بعد المشتبه بهم الذين تريدهم أنقرة في تهم تتعلق بالإرهاب رغم توقيع اتفاق الشهر الماضي يضمن عدم معارضة أنقرة لعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للحصول على عضوية الحلف ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنهما واجهتا معارضة من تركيا التي اتهمت البلدين بفرض حظر أسلحة عليها ودعم جماعات تعتبرها إرهابية.

ووقعت الدول الثلاث اتفاقا يضمن عدم معارضة أنقرة مقابل وعود بمكافحة الإرهاب، لكن تركيا قالت إنها ستعرقل مساعي الانضمام إذا لم يتم الوفاء بالتعهدات.

وتسعى أنقرة لتسلم 73 شخصا من السويد وعشرات آخرين من فنلندا.

وتعد السويد واحدة من بين أكبر الداعمين لـ تنظيم PKK الإرهابي في أوروبا، مما أدى إلى انعدام الثقة بين تركيا والسويد، إذ لا يتردد السياسيون السويديون في الدفاع علانية عن توجهات التنظيم الأرهابي.

أما بالنسبة إلى فنلندا فأنه على الرغم من أنها لا تقدم دعمًا بشكل مباشر، ولا تعترف مباشرة بأن تنظيم PKK تنظيم إرهابي، إلا أنها تقر ذلك ضمنيا وفقا لقرارات الاتحاد الأوروبي الصادرة بحقه، والتي تصنفه على أنه تنظيم إرهابي، ولكنها تغض النظر عن الدعم المالي الفردي المقدم لهم.