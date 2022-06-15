تركيا: الوثائق الواردة من السويد لا تفي بالتوقعات

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء إن الوثائق التي قدمتها السويد لم تف بتوقعات تركيا، مضيفا أن أي مفاوضات بشأن محاولة السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يجب أن تلبي مطالب تركيا أولا.

كان البلدان قد تقدما بطلب للانضمام إلى الحلف الشهر الماضي، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. وواجه الطلبان معارضة غير متوقعة من تركيا، التي عبرت عن غضبها إزاء ما اعتبرته دعما سويديا للمسلحين الأكراد وقرار سابق بسحب تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا.

وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موقف بلاده تجاه انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، مؤكدا رفضه لتلك الخطوة.

فقد أكد أردوغان أن بلاده لن تغير موقفها الرافض لانضمام البلدين إلى الناتو، حتى يتخذا خطوات واضحة تجاه “مكافحة الإرهاب”.

وأضاف أمام اجتماع لنواب حزبه (الحرية والعدالة) الأربعاء الواقع في 15 حزيران، أن أنقرة “لن تقف إلى جانب السويد في محاولتها للانضمام للناتو، بينما تعمل المنظمات الإرهابية بحرية في شوارعها”، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” التركية.

يشار إلى أن فنلندا والسويد تقدمتا الشهر الماضي، بطلبين رسميين للانضمام للحلف، متخليتين عن سنوات من اتباع سياسة الحياد وعدم الانحياز، على ضوء العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا في فبراير الماضي، ما عزز من مخاوفهما.