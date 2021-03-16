تركيا.. انتحار حارس أردوغان الشخصي بسبب تعرضه للإذلال

قالت وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء، أن ضابط من الحرس الرئاسي التركي انتحر في منزله، اذ عثرت الشرطة على رسالة بخط يده تؤكد أن تعرضه لإذلال كان السبب وراء إقدامه على قتل نفسه.

وسائل الاعلام التركية قالت: إن “ضابط شرطة يدعى م.أ.ب مسؤول عن إدارة الحماية الرئاسية، انتحر صباح اليوم الثلاثاء، وأن أصدقاءه في العمل ذهبوا للاطمئنان عليه في منزله بعد تغيبه عن العمل وإغلاق هاتفه، وعندما دخلوا المنزل بعد أن حطموا الباب وجدوا جثته مسجاة على الأرض”.

ولفتت وسائل الاعلام إلى أن “الشرطي المنتحر، الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، يقيم وحده في المنزل منذ حوالي 4 أشهر، ووجدوا بجوار الجثمان سلاحه الخاص ورسالة بخط يده”.

وجاء في الرسالة: “الإذلال والتهديد والتقليل من موظفيكم هو وظيفتكم التي تقومون بها بشكل جيد. كل شخص لديه شرف وأنا لم أستطع تحمل هذه الكلمات. أتمنى أن تتعاملوا بلطف مع الموظفين وأن تسألوا عنهم بدلاً مما كتبته أعلاه. لا أريد أي رتبة أن تحضر جنازتي”.

يشار أن تقريرا أعدّه حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض في وقت سابق، كشف عن ارتفاع نسبة الانتحار في البلاد خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، بزيادة تقدر بـ 48 في المئة.

التقرير التركي أكد أن حالات الانتحار في تركيا تعود لأسباب اقتصادية بنسبة 38 في المئة للفترة الممتدة بين عامي 2017 و2019، إذ انتحر 232 شخصا سنة 2017 بسبب دوافع اقتصادية، ووصل الرقم سنة 2019 إلى 312.