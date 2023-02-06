تركيا.. انتشال رضيع عمره 8 أشهر من تحت الأنقاض في ديار بكر

نجحت جهود فرق الإنقاذ بمساعدة الأهالي في انتشال رضيع عمره ثمانية أشهر من تحت أنقاض منزل انهار جرّاء الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا، فجر الإثنين.

وعُثِر على الرضيع تحت أنقاض منزل في مدينة ديار بكر، وهو بصحة جيدة.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق الواقعة وأشادوا بجهود فرق الإنقاذ.

من جانبه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد، صباح الإثنين، إلى 912 قتيلا و5000 مصاب.

وأكد أردوغان أن الزلزال يعد أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ 1939، مشيرا إلى أن 45 دولة عرضت المساعدة في جهود البحث والإنقاذ.

وكان زلزال بقوّة 7.8 درجة ضرب تركيا وسوريا، فجر الإثنين، وأدى إلى تدمير العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وقع الزلزال الساعة 4,17 (01,17 بتوقيت غرينتش) على عمق نحو 17,9 كيلومتر وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

ويقع مركز الزلزال في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).