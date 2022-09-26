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تركيا: اهتمام ماليزي وإندونيسي بشراء طائرات مسيرة تركية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2022 1:30 مساءً
علم تركيا

علم تركيا

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قالت تركيا الاثنين إن ماليزيا وإندونيسيا عبرتا عن اهتمامهما البالغ بشراء طائرات مسيرة مسلحة من شركة الدفاع التركية بايكار، التي تزود عدة دول بالأسلحة بعد تحقيق نجاحات في ساحات المعارك.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي بطوكيو “تبدي العديد من الدول الآسيوية، ومن بينها ماليزيا وإندونيسيا، اهتماما كبيرا بمنتجات صناعتنا الدفاعية، هناك اتفاقات يتم إبرامها”.

وأضاف الوزير خلال زيارته للمشاركة في تشييع جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي “يسعدنا بشدة تلبية احتياجات اليابان من الطائرات المسيرة”.

وازداد الطلب الدولي على الطائرات المسيرة التركية بعد ظهور تأثيرها في الصراعات بسوريا وأوكرانيا وليبيا، وأفادت رويترز في 21 سبتمبر أيلول أن بايكار سلمت الإمارات 20 طائرة مسيرة مسلحة هذا الشهر.

    المصدر :
  • رويترز

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