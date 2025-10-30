تركيا: باكستان وأفغانستان اتفقتا على استمرار وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الخارجية التركية، مساء الخميس، أن أفغانستان وباكستان ستستأنفان مفاوضات السلام في إسطنبول يوم 6 نوفمبر ( تشرين الثاني)، بعد التوافق بين الجانبين على استمرار وقف إطلاق النار حتى التاريخ المذكور.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن “جميع الأطراف توافقوا على استمرار وقف إطلاق النار. وسيتم درس تفاصيل تنفيذه خلال اجتماع عالي المستوى في إسطنبول يوم 6 نوفمبر ( تشرين الثاني)”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

ومن جانبه، أفاد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، الخميس، بأن المحادثات بين مسؤولين أفغان وباكستانيين اختتمت في إسطنبول بعد عدة أيام من الوساطة التي قادتها تركيا وقطر، وأن الجانبين اتفقا على مواصلة المناقشات، نقلا عن “رويترز”.

وتعثرت المحادثات بين باكستان وأفغانستان الأربعاء قبل استئنافها الخميس.

وانطلقت في إسطنبول السبت الماضي الجولة الثانية من المفاوضات الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين البلدين، لكنها “فشلت في التوصل إلى حل قابل للحياة”، بحسب ما أعلنت إسلام آباد، الأربعاء.

وتواجه إسلام آباد تصاعدا في وتيرة الهجمات على عناصرها الأمنية، وهي تطلب من كابل خلال المفاوضات “إجراءات موثوقة وحاسمة” لضمان عدم استخدام مجموعات تصفها بأنها إرهابية، أراضي أفغانستان.

لكن المسؤولين الأفغان يصفون هذه الطلبات بأنها غير واقعية.

وقبل أسبوعين، وقعت مواجهات واسعة بين البلدين بعدما هاجمت حكومة طالبان موقعا حدوديا باكستانيا ردا على انفجارات هزّت كابل، قبل التوصل لوقف إطلاق نار بين الجانبين في قطر.