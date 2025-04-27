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تركيا: "بي كي كي" سيختفي من سوريا كما اختفى داعش.. بالسلم أو بالقوة

منذ 16 ساعة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أنّ تنظيم “بي كي كي” الإرهابي سيخرج من الحسابات في سوريا سواء بإرادته عبر طرق سلمية أو بخلاف ذلك كما خرج تنظيم “داعش” من الحسابات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، في العاصمة الدوحة، في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير التركي لقطر.

وذكر فيدان أن تركيا لا تقبل بأي تدخل يستهدف وحدة الأراضي السورية أو يمس سيادتها، مشيرًا إلى أن بلاده لا تقبل أيضًا بوجود جهة تحمل السلاح خارج سلطة الحكومة المركزية في سوريا.

وأشار إلى أن أنقرة ترغب في رؤية دستور وحكومة في سوريا تضمن إعطاء فرص متساوية لجميع المكونات في البلاد، لافتًا إلى أن دمشق أقدمت على خطوات إيجابية في هذا السياق.

وتطرق فيدان إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه سوريا، مشيرا إلى مناقشة بلاده سبل التعاون في مجالات التنمية والاقتصاد والعقوبات المفروضة على سوريا مع قطر والدول الأخرى في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده ستقف بوجه من أسماهم بـ”المجموعات التي تستغل الوضع الحالي في سوريا لتحقيق بعض أهدافها، وتسعى إلى الإضرار بوحدة أراضي سوريا وسيادتها”

وأوضح أنهم يترقبون تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه في الأشهر الماضية بين ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية (واجهة تنظيم “واي بي جي” الإرهابي) مع الحكومة السورية في دمشق، مشددا على حساسية هذا الملف بالنسبة لتركيا.

كما أشار إلى أنهم ينتظرون من تنظيم “بي كي كي” الإرهابي، أن يستجيب في أسرع وقت وبشكل إيجابي للدعوة المتعلقة بإلقاء السلاح وسحب المعوقات أمام عودة الحياة لطبيعتها في المنطقة.

وشدد فيدان على أن المنطقة “تعاني منذ سنوات من الحروب والاضطرابات والاحتلال وسفك الدماء”، مؤكداً على ضرورة التخلص من هذه المعاناة في العصر الحديث، والعمل على بناء نظام مزدهر وآمن وقائم على الاحترام والحرية.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن الوقت قد حان من أجل خروج كل جهة ما زالت تستخدم الأساليب الإرهابية القديمة وتحمل السلاح ضد حكومات المنطقة.

    المصدر :
  • الأناضول

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