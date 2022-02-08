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تركيا تبدأ التطعيم بلقاح "توركوفاك" المحلي

8 - فبراير - 2022
تركيا

تركيا

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بدأت تركيا عملية التطعيم بلقاح “توركوفاك” المحلي المضاد لفيروس كورونا في كافة ولايات البلاد، وذلك انطلاقا من المستشفيات والمدن الطبية.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن اللقاح المحلي “توركوفاك” وصل إلى جميع الولايات، داعيا الجميع إلى تلقي اللقاح حتى لا يبقى مواطن من غير تطعيم، مؤكدا وصول “توركوفاك” إلى كافة مستشفيات البلاد.

تجدر الإشارة أن جامعة “أرجييس” بولاية قيصري وسط تركيا، طورت لقاح “توركوفاك” بالتعاون مع رئاسة المعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في 5 نوفمبر 2020، فيما تم التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في 10 فبراير 2021.

وفي 27 أغسطس الماضي، بدأت الجامعة اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها “توركوفاك” على المتطوعين.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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