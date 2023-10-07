تركيا تبدي استعدادا للمساعدة في خفض التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني

استنكرت تركيا بشدة، السبت، وقوع خسائر في أرواح المدنيين في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، معبرة عن استعدادها للمساعدة في خفض التصعيد قبل أن يمتد إلى مناطق أوسع.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن أنقرة على اتصال وثيق مع جميع الأطراف المعنية مكررة دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق إلى ضبط النفس.

كما حثت الوزارة المواطنين الأتراك في المنطقة على البقاء في أماكن مغلقة آمنة.

وأضاف البيان “نؤكد أن أعمال العنف والتصعيد المرتبطة بهذا الأمر لا تفيد أحدا”.

وتابع “تركيا مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة لضمان عدم تصعيد الوضع والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى منطقة أوسع. وفي هذا الصدد، نواصل اتصالاتنا الوثيقة مع الأطراف المعنية”.