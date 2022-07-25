تركيا تبلغ أوكرانيا بأهمية إتمام أول شحنة من الحبوب قريبا

قالت وزارة الدفاع التركية إن الوزير خلوصي أكار أبلغ وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف اليوم الاثنين بأهمية إتمام الشحنة الأولى من الحبوب بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن.

وأضافت الوزارة في بيان أن أكار رحب ببيان عبرت فيه كييف عن أملها في بدء تنفيذ الاتفاق هذا الأسبوع، مضيفة أن تركيا ستواصل فعل ما عليها بموجب الاتفاق.

وأفادت الوزارة بأن أكار، الذي ناقش اتفاق تصدير الحبوب مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في وقت سابق، قال أيضا إن العمل في مركز التنسيق المشترك ومقره إسطنبول مستمر بشكل مكثف.

قالت أوكرانيا اليوم الاثنين إنها تأمل أن يبدأ هذا الأسبوع تنفيذ اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة بهدف تخفيف نقص الغذاء العالمي من خلال استئناف صادرات الحبوب من منطقة البحر الأسود.

وعبر مسؤولان حكوميان كبيران في مؤتمر صحفي عن أملهما في أن تكون أول شحنة حبوب بموجب الاتفاق من ميناء تشورنومورسك هذا الأسبوع، وفي أن يتسنى تصدير الشحنات من جميع الموانئ المشمولة في الاتفاق في غضون أسبوعين.

وأوضح وزير البنية التحتية، أولكسندر كوبراكوف، أنه لا توجد قيود على كمية الحبوب التي يمكن تصديرها بموجب الاتفاق الذي وُقع يوم الجمعة والذي يسمح أيضا بتصدير واستيراد الأسمدة.

وقال يوري فاسيوكوف، نائب وزير البنية التحتية، “نعتقد أننا سنكون مستعدين للعمل على استئناف الصادرات من موانئنا خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة. نتحدث عن ميناء تشورنومورسك، سيكون الأول، ثم أوديسا ويليه ميناء بيفديني”.