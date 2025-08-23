السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا تتخلى عن سياسات اقتصادية غير تقليدية بعد انهيار الليرة

منذ 39 دقيقة
البنك المركزي التركي

البنك المركزي التركي

A A A
طباعة المقال

أنهت تركيا نظام حماية للودائع من انخفاض قيمة العملة والذي تقدر تكلفته بنحو 60 مليار دولار، في خطوة أخرى للتخلي عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تسببت في انهيار الليرة قبل عدة سنوات.

وقال البنك المركزي التركي في بيان له إنه قرر وقف فتح وتجديد حسابات برنامج الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف اعتبارا من 23 أغسطس آب، مضيفا أن الحسابات المفتوحة قبل هذا التاريخ ستظل سارية حتى تاريخ استحقاقها.

وأضاف البنك المركزي أنه يراجع لوائحه المتعلقة بمكافآت متطلبات الاحتياطي وممارسات العمولات المرتبطة بالنظام بعد وقفه.

وقال المسؤولون الأتراك في وقت سابق إن نظام (كيه.كيه.إم)، الذي بدأ في أواخر عام 2021، سينتهي بحلول نهاية عام 2025.

وبموجب هذا النظام، كان بإمكان الأفراد والشركات إيداع الليرة في حسابات خاصة محمية من تراجع سعر الصرف. وخسرت الليرة 44 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في عام 2021 و29 بالمئة في عام 2022 و37 بالمئة في عام 2023 و16 بالمئة في العام الماضي.

وتقلصت قيمة الودائع التي يغطيها النظام من ذروة بلغت 140 مليار دولار إلى 11 مليار دولار فقط.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. رويترز
متظاهرون يعترضون طريق بن غفير.. وعائلات الأسرى تدعو للتظاهر وتلوح بإضراب جديد
العلم الإيراني وورقة نقدية بالدولار الأمريكي وصور مصغرة لأنابيب وبراميل النفط. رويترز
تحقيق يكشف كيف حوّلت الصين نفسها إلى منفذ رئيسي للنفط الإيراني والروسي
فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 21 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
صحف عالمية تكشف تداعيات إعلان الأمم المتحدة المجاعة في غزة!

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
وزارة الشباب والرياضة
قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري يشكر توم فليتشر على كلماته الصادقة.. ويطالب بتحرّك دولي عاجل